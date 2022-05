Donna si sveglia con un cane di 40 kg assieme a lei nel letto | solo che non è il suo cane

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 19 maggio 2022) Farsi le coccole con il propriomentre si dorme sembra un sogno, vero? Ma se succedesse con unche non è vostro e che non sapete come abbia fatto a finire in casa vostra? A quel punto cosa sarebbe? Di recente, unadel Tennessee si èta ed è rimasta sconvolta quando ha scoperto che stava dormendo con unche in realtà non era il suo. Julie Thornton Johnson ha condiviso la sua incredibile storia corredata di fotografie su Facebook. “È assolutamente normalersi la mattina in casa nostra con uno dei NOSTRI cani nela noi,” ha scritto. “Il problema è quando cimo e ILNON È NOSTRO, ...