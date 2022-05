Dietrofront Ue sui pagamenti del gas in rubli | ora è sconsigliato | due giorni fa era vietato

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 19 maggio 2022)della Commissione Europea sul pagamento indel gas alla Russia. Se fino a duefa pagare il gas inequivaleva, per la Ue, ad una chiara violazione delle sanzioni, ora la Commissione Europea aggiusta il tiro e si mette in riga – come peraltro ha fatto ieri l’Eni – ai diktat di Putin. Che ha sollecitato i Paesi riforniti di gas da Mosca e allineati sulle sanzioni alla Russia ad aprire un conto inpresso Gazprombank. Ora aprire un conto ‘K’ denominato nella valuta russa secondo l’esecutivo Ue non è “consigliabile“. Ma non è più considerata una violazione delle sanzioni. “Qualsiasi cosa che vada oltre l’apertura di un conto presso Gazprombank nella valuta prevista dal contratto va oltre” il quadro di sanzioni contro la Russia adottato dall’Ue, avevano detto due ...