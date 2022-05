Covid | in Lombardia 27 decessi e 3 980 positivi | 329 in Bergamasca

(Di giovedì 19 maggio 2022) Sono 329 i nuovial-19 registrati in provincia di Bergamo, 3.980 in tutta laa fronte di 36.317 tamponi effettuati (il 10,9% del totale). Negli ospedali regionali diminuiscono i ricoverati nei reparti (-51), ma aumentano, seppur di poche unità, quelli in terapia intensiva (+2). Sono 27 i. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 36.317, totale complessivo: 37.430.608 – i nuovi casi: 3.980 – in terapia intensiva: 37 (+2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 863 (-51) – i, totale complessivo: 40.369 (+27) I nuovi casi per provincia: Milano: 1.368 di cui 597 a Milano città; Bergamo: 329; Brescia: 486; Como: 242; Cremona: 103; Lecco: 149; Lodi: 79; Mantova: 145; Monza e Brianza: 348; Pavia: 218; Sondrio: 59; Varese: 298.

Sono 30.310 i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 30.408 di ieri, per un ... le Regioni con i maggiori incrementi in termini di contagi sono(...Sono 30.317 i nuovi casi diregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 30.408 di ieri e soprattutto i 39.317 ... La regione con il maggior numero di casi odierni è lacon 3.980 ...