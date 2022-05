(Di giovedì 19 maggio 2022) L’ex allenatore della Corea del Sud, Guus, è tornato a parlare dell’eliminazione delagli ottavi di finale dei Mondiali, in una partita determinata anche dall’arbitraggio di Byron Moreno. “Capii lo stato d’animo degli italiani ma ho il mio punto di vista sull’arbitraggio di quella partita. Può essere che il gol di Tommasi non fosse in fuorigioco ma prima di quell’episodio Totti avrebbe meritato l’espulsione per una gomitata – ha dichiarato il tecnico alla rivista Four Four Two -.non si aspettava di essere eliminata dalla Corea del Sud. Dopo il match sfasciarono loo. Alcuni giocatori, increduli, dicevano: ‘Guardate quegli italiani…’ ma io mi stavo godendo la, il mio pensiero era: ‘lasciate che facciano a pezzi lo ...

Advertising

SPORTFACE.IT

...Pisa - ITALIA Pohang University of Science and Technology (POSTECH) - CoreaSud University of Technology Sydney - Australia Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) -......Pisa - ITALIA Pohang University of Science and Technology (POSTECH) - CoreaSud University of Technology Sydney - Australia Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) -... Coreal del Sud, Hiddink: "Nel 2002 l'Italia sfasciò gli spogliatoi, mi gustai la scena" L'ex allenatore della Corea del Sud, Guus Hiddink, è tornato a parlare dell'eliminazione dell'Italia agli ottavi di finale dei Mondiali 2002, in una partita funestata dall'arbitraggio di Byron Moreno ...In Corea del Sud l’U.S. Army ha provveduto ad attivare un nuovo reparto di elicotteri da combattimento AH-64E Apache. Trattasi del 5° Squadrone appartenente al 17° Reggimento di Cavalleria della 2a ...