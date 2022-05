Carlo e Camilla: il secondo giorno del tour è ancora un’omaggio all’Ucraina (Di giovedì 19 maggio 2022) Il principe Carlo e Camilla da ieri sono in visita ufficiale in Canada. La seconda tappa del tour reale, però, è stato progettato come un omaggio alla comunità ucraina. Il principe di Galles, infatti, ha voluto sottolineare con la sua visita l’importanza di rivolgere l’attenzione alle questioni urgenti, incluso lo sfollamento della popolazione proveniente dall’Ucraina. Il tour reale è uno dei modi con cui il Canada celebra quest’anno il Giubileo di Platino della regina Elisabetta. In occasione del suo 70esimo anniversario sul trono, la Regina, che è la sovrana più longeva del Canada, ha inviato i suoi familiari nei paesi del Commonwealth. Al principe Carlo e alla moglie è toccata la visita in Canada. Durante la visita ad Ottawa, Carlo ha ricevuto l’onorificenza di ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 19 maggio 2022) Il principeda ieri sono in visita ufficiale in Canada. La seconda tappa delreale, però, è stato progettato come un omaggio alla comunità ucraina. Il principe di Galles, infatti, ha voluto sottolineare con la sua visita l’importanza di rivolgere l’attenzione alle questioni urgenti, incluso lo sfollamento della popolazione proveniente d. Ilreale è uno dei modi con cui il Canada celebra quest’anno il Giubileo di Platino della regina Elisabetta. In occasione del suo 70esimo anniversario sul trono, la Regina, che è la sovrana più longeva del Canada, ha inviato i suoi familiari nei paesi del Commonwealth. Al principee alla moglie è toccata la visita in Canada. Durante la visita ad Ottawa,ha ricevuto l’onorificenza di ...

