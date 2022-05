ATP 250 Ginevra, Ruud contro Kokkinakis: il programma (Di giovedì 19 maggio 2022) Casper Ruud ieri ha superato il francese Paire e si conquistato l’accesso ai quarti di finale, dove oggi affronterà l’australiano Kokkinakis, a sua volta vincente contro Delbonis per 2 set a 1. Nella parte alta del tabellone, intanto, avanza anche Opelka, altro nome caldo di questo torneo, che in due set ha estromesso O’Connel. Per lui ora c’è da battere il neerlandese Griekspoor. Questo il programma della giornata. Ecco il programma degli ATP 250 Ginevra. Ruud cerca la prima vittoria contro Kokkinakis Casper Rudd, numero 8 nella classifica ATP, è di certo il favorito in questa edizione del torneo elvetico. Per raggiungere la semifinale, tuttavia, il norvegese dovrà saper battere oggi l’australiano Thanasi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 maggio 2022) Casperieri ha superato il francese Paire e si conquistato l’accesso ai quarti di finale, dove oggi affronterà l’australiano, a sua volta vincenteDelbonis per 2 set a 1. Nella parte alta del tabellone, intanto, avanza anche Opelka, altro nome caldo di questo torneo, che in due set ha estromesso O’Connel. Per lui ora c’è da battere il neerlandese Griekspoor. Questo ildella giornata. Ecco ildegli ATP 250cerca la prima vittoriaCasper Rudd, numero 8 nella classifica ATP, è di certo il favorito in questa edizione del torneo elvetico. Per raggiungere la semifinale, tuttavia, il norvegese dovrà saper battere oggi l’australiano Thanasi ...

