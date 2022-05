Amber Heard: la sorella confessa di averla spinta a restare con Johnny Depp nonostante i presunti abusi (Di giovedì 19 maggio 2022) Whitney Henriquez, la sorella di Amber Heard, ha confessato di aver spinto la star di Aquaman a restare con Johnny Depp nonostante i presunti abusi subiti per mano dell'attore. La sorella minore di Amber Heard, Whitney Henriquez, ha affermato di aver spinto sua sorella e Johnny Depp a restare insieme nonostante credesse che la star di Pirati dei Caraibi avesse abusato di un membro della sua stessa famiglia. L'avvocato di Depp, Rebecca Lecaroz, ha mostrato alla giuria un messaggio che la Henriquez ha inviato ad entrambi i membri della coppia nell'ottobre del 2015, mentre ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 19 maggio 2022) Whitney Henriquez, ladi, hato di aver spinto la star di Aquaman aconsubiti per mano dell'attore. Laminore di, Whitney Henriquez, ha affermato di aver spinto suainsiemecredesse che la star di Pirati dei Caraibi avesse abusato di un membro della sua stessa famiglia. L'avvocato di, Rebecca Lecaroz, ha mostrato alla giuria un messaggio che la Henriquez ha inviato ad entrambi i membri della coppia nell'ottobre del 2015, mentre ...

horansembrace : RT @BarbieXanax: Thread Johnny Depp e Pirati dei Caraibi6 cosa c'è di vero e cosa è disinformazione. il 18 dicembre 2018 esce l'op ed di A… - infoitcultura : No! Amber Heard non ha sniffato cocaina nel corso del processo con Johnny Depp - infoitcultura : Amber Heard, l'attrice svela al processo il motivo per cui ha colpito Johnny Depp - infoitcultura : 'Johnny Depp si è tagliato il dito da solo' afferma l'amica di Amber Heard - AleNekPattzStew : RT @angeledevill: La signora Amber Heard é una fottuta bugiarda,una stronza patologica, egoista che non ci ha pensato due volte a distrugge… -