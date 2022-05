"Vidal è sicuro di lasciare l'Inter" (Di mercoledì 18 maggio 2022) I rumor sempre più insistenti e poi la notizia che arriva dalla stampa cilena, più precisamente da Las Ultimas Noticias : Arturo Vidal lascerà l' Inter a fine stagione. Tutto nasce da una 'storia' ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 18 maggio 2022) I rumor sempre più insistenti e poi la notizia che arriva dalla stampa cilena, più precisamente da Las Ultimas Noticias : Arturolascerà l'a fine stagione. Tutto nasce da una 'storia' ...

Advertising

CorSport : “#Vidal è sicuro di lasciare l'#Inter” ?? - Alex19324461 : @Krypz_SKN @DucaAndrea85 Si dice Asllani per il vice Brozo. Per il centro campo di sicuro molti di più dovrebbero p… - sportli26181512 : “#Vidal è sicuro di lasciare l'Inter”: In una storia su Instagram il sondaggio tra i suoi seguaci: meglio il Flamen… - Dae89699977 : @MrRuggier0 @elliott_il E Vidal rifiuta 7 netti di un altra stagione per andare in Brasile a prenderne forse 2? Sicuro! Ahahahahah - n0tst0nks : @FBiasin Sanchez 7, Dzeko 5/5.5, Vidal? Era la stessa filosofia, eeh... Se Dzeko che ha 3 anni in più è stato gius… -

"Vidal è sicuro di lasciare l'Inter" Battuto però di soli due punti percentuali il club cileno, dove Vidal è cresciuto (51 contro 49 per cento) e con cui portato a casa tre ... Stipendi Milan, la rosa del Diavolo nell'era Elliott vale 53,4 milioni di euro ... viene poi Arturo Vidal con 6,5 milioni : i due fuoriclasse cileni sono stati scelti senza badare a ... Di sicuro è una personaggio che non ama farsi pubblicità. Poche le interviste rilasciate alla ... Corriere dello Sport Vidal lascia l’Inter: l’annuncio dell’ex Juve sul suo futuro Vidal lascia l’Inter: l’annuncio dell’ex Juve sul suo futuro. Il centrocampista cileno è accostato al Flamengo Arturo Vidal dirà addio all’Inter a fine stagione. Il centrocampista cileno sta continuan ... “Vidal è sicuro di lasciare l'Inter” In una storia su Instagram il sondaggio tra i suoi seguaci: meglio il Flamengo o il Colo Colo Il giocatore a Las Ultimas Noticias rivela: “La cosa sicura è che vado via da qui” ... Battuto però di soli due punti percentuali il club cileno, doveè cresciuto (51 contro 49 per cento) e con cui portato a casa tre ...... viene poi Arturocon 6,5 milioni : i due fuoriclasse cileni sono stati scelti senza badare a ... Diè una personaggio che non ama farsi pubblicità. Poche le interviste rilasciate alla ... “Vidal è sicuro di lasciare l'Inter” Vidal lascia l’Inter: l’annuncio dell’ex Juve sul suo futuro. Il centrocampista cileno è accostato al Flamengo Arturo Vidal dirà addio all’Inter a fine stagione. Il centrocampista cileno sta continuan ...In una storia su Instagram il sondaggio tra i suoi seguaci: meglio il Flamengo o il Colo Colo Il giocatore a Las Ultimas Noticias rivela: “La cosa sicura è che vado via da qui” ...