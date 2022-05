Uomini e Donne, un’ex corteggiatrice (ed ex tentatrice) è in dolce attesa (Di mercoledì 18 maggio 2022) un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e tentatrice della seconda edizione di Temptation Island aspetta una bambina. La futura mamma è Valeria Ancona che nel 2014 nel dating show di Maria De Filippi corteggiò Andrea Cerioli, ma che poi dopo un’esterna decise di lasciare il programma. Valeria a Uomini e Donne suscitò anche l’interesse di Salvatore Di Carlo, corteggiatore al tempo della tronista Teresa Cilia, ed ebbero anche degli attriti. Valeria e Salvatore parteciparono entrambi anche a Temptation Island 2, dove si incontrarono nuovamente. Salvatore convolò poi a nozze nel 2016 con Teresa. L’ex corteggiatrice e tentatrice vive in Sicilia, sua terra natale, dove lavora come farmacista. Il suo compagno si chiama Daniele Raffaele e sui ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 18 maggio 2022)didella seconda edizione di Temptation Island aspetta una bambina. La futura mamma è Valeria Ancona che nel 2014 nel dating show di Maria De Filippi corteggiò Andrea Cerioli, ma che poi dopo un’esterna decise di lasciare il programma. Valeria asuscitò anche l’interesse di Salvatore Di Carlo, corteggiatore al tempo della tronista Teresa Cilia, ed ebbero anche degli attriti. Valeria e Salvatore parteciparono entrambi anche a Temptation Island 2, dove si incontrarono nuovamente. Salvatore convolò poi a nozze nel 2016 con Teresa. L’exvive in Sicilia, sua terra natale, dove lavora come farmacista. Il suo compagno si chiama Daniele Raffaele e sui ...

