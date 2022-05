Tg1, "restate nell'ufficio o non lavorate più". Non solo Dania Mondini (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il caso flatulenze al Tg1 si arricchisce ogni giorno di nuovi particolari inediti. Dalle deposizioni negli interrogatori dei giornalisti della Rai, emerge che non sarebbe stata solo Dania Mondini, la cronista da cui è partita la denuncia, ad essere costretta a condividere la stanza con il collega "petomane", ma anche altri due giornalisti - si legge su Repubblica - avrebbero avuto la stessa sorte. "Abbiamo abbandonato la stanza occupata dal collega per il cattivo odore e ci siamo sistemati in quella riservata ai dirigenti della redazione". Ecco la protesta dei colleghi contro il giornalista del Tg1 accusato di emettere flatulenze in redazione Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il caso flatulenze al Tg1 si arricchisce ogni giorno di nuovi particolari inediti. Dalle deposizioni negli interrogatori dei giornalisti della Rai, emerge che non sarebbe stata, la cronista da cui è partita la denuncia, ad essere costretta a condividere la stanza con il collega "petomane", ma anche altri due giornalisti - si legge su Repubblica - avrebbero avuto la stessa sorte. "Abbiamo abbandonato la stanza occupata dal collega per il cattivo odore e ci siamo sistemati in quella riservata ai dirigenti della redazione". Ecco la protesta dei colleghi contro il giornalista del Tg1 accusato di emettere flatulenze in redazione Segui su affaritaliani.it

Advertising

zazoomblog : Rai restate in quellufficio o non lavorerete mai più Flatulenze al Tg1 non solo Mondini. Altri due giornalisti -… - nonstop9981 : 'O restate in quell'ufficio o non lavorate più'. Il caso flatulenze al Tg1 - - Affaritaliani : 'O restate in quell'ufficio o non lavorate più'. Il caso flatulenze al Tg1 -