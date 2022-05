Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 5.6 nel mare di Katsuura (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Un Terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo del Giappone, a una profondità di 223 chilometri nel mare di Katsuura a est della costa di Honshu. Lo riferisce la Usgs. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Undi5.6 è stato registrato al largo del, a una profondità di 223 chilometri neldia est della costa di Honshu. Lo riferisce la Usgs. L'articolo proviene da Italia Sera.

