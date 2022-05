Stefania Craxi eletta presidente Commissione Esteri: “Atlantismo, ma non subalternità” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag – Il nuovo segretario della Commissione Esteri del Senato è Stefania Craxi. La senatrice di Forza Italia, già sottosegretaria agli Esteri dal 2008 al 2011, prende il posto del grillino Vito Petrocelli – defenestrato per le sue posizioni sfacciatamente filorusse – alla guida della terza Commissione di palazzo Madama. Il M5S rimedia così un altro schiaffo, perché Craxi l’ha spuntata sul pentastellato Ettore Licheri: 12 voti contro 9. Non a caso, stando almeno a quanto riportato dall‘Ansa, subito dopo l’elezione di Craxi il M5S ha convocato un consiglio nazionale straordinario del Movimento. Riunione indetta, pare, dallo stesso Giuseppe Conte per comprendere le dinamiche che hanno portato i grillini a perdere la presidenza della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag – Il nuovo segretario delladel Senato è. La senatrice di Forza Italia, già sottosegretaria aglidal 2008 al 2011, prende il posto del grillino Vito Petrocelli – defenestrato per le sue posizioni sfacciatamente filorusse – alla guida della terzadi palazzo Madama. Il M5S rimedia così un altro schiaffo, perchél’ha spuntata sul pentastellato Ettore Licheri: 12 voti contro 9. Non a caso, stando almeno a quanto riportato dall‘Ansa, subito dopo l’elezione diil M5S ha convocato un consiglio nazionale straordinario del Movimento. Riunione indetta, pare, dallo stesso Giuseppe Conte per comprendere le dinamiche che hanno portato i grillini a perdere la presidenza della ...

