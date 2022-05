Senato: Castellone, 'centrodestra opaco e Fi affamata di poltrone, M5S corretto' (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Nei giorni precedenti, e ancora fino a questa mattina, rispetto alle vicende che hanno riguardato la Commissione Affari Esteri, il Movimento 5 Stelle ha agito con trasparenza e correttezza. La neonata maggioranza di centrodestra, invece, ha agito nel segno dell'opacità e della scorrettezza". Così Mariolina Castellone, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato. "Le motivazioni avanzate da Forza Italia che rivendicava la presidenza della commissione erano totalmente immotivate e pretestuose. I forzisti già contano su molti ruoli chiave in diverse commissioni, a partire dalla presidenza della Commissione di Vigilanza Rai, dell'Infanzia e adolescenza, della Vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti, della Commissione contenziosa, della Giunta delle elezioni e delle immunità e del Consiglio di Garanzia. Senza ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Nei giorni precedenti, e ancora fino a questa mattina, rispetto alle vicende che hanno riguardato la Commissione Affari Esteri, il Movimento 5 Stelle ha agito con trasparenza e correttezza. La neonata maggioranza di, invece, ha agito nel segno dell'opacità e della scorrettezza". Così Mariolina, capogruppo del Movimento 5 Stelle in. "Le motivazioni avanzate da Forza Italia che rivendicava la presidenza della commissione erano totalmente immotivate e pretestuose. I forzisti già contano su molti ruoli chiave in diverse commissioni, a partire dalla presidenza della Commissione di Vigilanza Rai, dell'Infanzia e adolescenza, della Vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti, della Commissione contenziosa, della Giunta delle elezioni e delle immunità e del Consiglio di Garanzia. Senza ...

Advertising

TV7Benevento : Senato: Castellone, 'centrodestra opaco e Fi affamata di poltrone, M5S corretto' - - binz61 : RT @F_Menchetti: Ricapitolando in breve Conte voleva Licheri capogruppo 5S al Senato ed è stata eletta la Castellone, alla Camera voleva so… - Agenparl : SENATO, CASTELLONE: M5S CORRETTO, CENTRODESTRA OPACO E FI AFFAMATA DI POLTRONE) - - Roky99760738 : RT @F_Menchetti: Ricapitolando in breve Conte voleva Licheri capogruppo 5S al Senato ed è stata eletta la Castellone, alla Camera voleva so… - LucianoRomeo9 : RT @F_Menchetti: Ricapitolando in breve Conte voleva Licheri capogruppo 5S al Senato ed è stata eletta la Castellone, alla Camera voleva so… -