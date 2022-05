Pontecagnano | in fase conclusiva i lavori di via Pompei FOTO

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Provincia di Salerno sta per concludere idi allargamento della SP 28 viainFaiano all’altezza del Seminario Arcivescovile – Primo Lotto di intervento. “Nei prossimi giorni – dichiara il Presidente Michele Strianese – sarà completata la segnaletica verticale ed orizzontale e saranno completate alcune opere di finitura di dettaglio. Sono state avviate le procedure di collaudo. In prosieguo sarà possibile la riapertura della strada a doppio senso di marcia. L’intervento è coordinato dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. Ogni cantiere – conclude Strianese – per la manutenzione e messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, promuove anche sviluppo e occupazione ...

