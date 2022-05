Pd | Corbucci | soluzione per palazzine Inps lungomare Toscanelli

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma – “La giunta comunale ha dato mandato al Sindaco per sottoscrivere l’accordo per realizzare gli alloggi per gli studenti, un grande passo verso l’ampliamento del Polo Universitario di Roma Tre”. Lo dichiara in una nota Riccardo, presidente della commissione Roma Capitale, statuto e innovazione tecnologica. “Nella delibera di giunta si da il via al Protocollo d’intesa tra l’Istituto, la Regione Lazio e il Comune di Roma. La stipula dell’Accordo di partenariato pubblico servirà a recuperare i due immobili di largo delle Sirene e delPaolo, per poi destinarli ad una serie di esigenze abitative.” “Fra queste si pensa soprattutto alla creazione di alloggi per studenti universitari fuori sede, oltre che per dare una risposta specifica ai figli degli insegnanti che provengono da altre città. Un passo ...