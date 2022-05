Nato, Draghi “Dall'Italia pieno appoggio a Finlandia e Svezia” (Di mercoledì 18 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Un momento storico per l'Europa e per la Finlandia” e “una chiara risposta all'invasione russa dell'Ucraina e alla minaccia che rappresenta per la pace in Europa, per la nostra sicurezza collettiva. L'Italia appoggia con convinzione questa decisione”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, definisce la richiesta di adesione alla Nato da parte della Finlandia e della Svezia che abbandonano la loro storica neutralità.L'occasione è l'incontro a Palazzo Chigi con la prima ministra della Repubblica di Finlandia, Sanna Marin, dopo il quale Draghi ha sottolineato la necessità di “velocizzare le procedure interne per rendere l'adesione effettiva nel più breve tempo possibile. Intendiamo sostenere la Finlandia e la ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Un momento storico per l'Europa e per la” e “una chiara risposta all'invasione russa dell'Ucraina e alla minaccia che rappresenta per la pace in Europa, per la nostra sicurezza collettiva. L'appoggia con convinzione questa decisione”. Così il presidente del Consiglio, Mario, definisce la richiesta di adesione allada parte dellae dellache abbandonano la loro storica neutralità.L'occasione è l'incontro a Palazzo Chigi con la prima ministra della Repubblica di, Sanna Marin, dopo il qualeha sottolineato la necessità di “velocizzare le procedure interne per rendere l'adesione effettiva nel più breve tempo possibile. Intendiamo sostenere lae la ...

