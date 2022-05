Modena | crolla una palazzina a Marano Sul Panaro | sei feriti tra cui due bambini

(Di mercoledì 18 maggio 2022) È di sei, quattro adulti e due, il bilancio del crollo di un piano all’interno di unaSul, in provincia di, avvenuto intorno alle 20. Dai primi elementi che emergono, pare che a cedere sia stato un pavimento al primo piano nell’immobile che si trova in via Cavarola. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri. Uno dei, portato con l’elisoccorso a Bologna, sarebbe in condizione più critiche degli altri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

raspa90 : RT @repubblica: Modena, crolla una palazzina: sei feriti, tra cui due bambini - zav_news : ?? Crolla il piano all'interno di una palazzina a Marano sul Panaro, in provincia di #Modena: 6 feriti (quattro adul… - danieledv79 : RT @repubblica: Modena, crolla una palazzina: sei feriti, tra cui due bambini - repubblica : Modena, crolla una palazzina: sei feriti, tra cui due bambini - gazzettamodena : Paura a Marano, crolla soffitto in una palazzina sei persone ferite -

È di sei feriti, quattro adulti e due bambini, il bilancio del crollo di un piano all'interno di una palazzina a Marano Sul Panaro, in provincia di, avvenuto intorno alle 20. Dai primi elementi che emergono, pare che a cedere sia stato un pavimento al primo piano nell'immobile che si trova in via Cavarola. Sul posto i sanitari del 118, i ...Sul posto sei squadre dei vigili del fuoco, provenienti da, Vignola e Sassuolo. La via della palazzina per motivi precauzionale è stata bloccata. In corso le indagini sulla dinamica e le cause ...MODENA. È di sei feriti, tra cui due bambini, il bilancio del crollo all'interno di una palazzina a Marano sul Panaro, in provincia di Modena, avvenuto intorno alle 20 di oggi. Il crollo ha riguardato ...Marano sul Panaro, avrebbe ceduto un pavimento al primo piano: un ferito in condizioni particolarmente gravi portato a Bologna in elicottero ...