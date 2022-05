Maionchi sui flop di X Factor | “Il cantante più sottovalutato? Lui si è perso!”

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Lontani i tempi di Noemi, Giusy Ferreri, Marco Mengoni e Francesca Michielin, negli ultimi anni – a parte i Maneskin – sono davvero pochissimi i cantanti di Xad essere riusciti ad andare decentemente in classifica. Gaspare Baglio di Rolling Stone ha chiesto a Maracome mai gli artisti del talent di Sky non riescono più a sfondare. Secondo la produttrice discografica il mancato successo dei cantanti di Xè dovuto ad uno scarso lavoro sulla promozione e la ricerca. “Perché a volte l’anticipazione del successo richiede molto lavoro. Uno deve fare promozioni e cose che poco hanno a che fare col mestiere del cantautore. Una mancanza di tempo e concentrazione li può danneggiare. Quello che conta è il frutto della genialità che esce dalla loro professione, conta la ricerca. Manca tutto un lavoro dopo, per motivi di ...

