Luigi Berlusconi, l’annuncio al battesimo del primogenito: “In arrivo il secondo figlio” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il settimanale “Chi” esce in edicola con le immagini esclusive del battesimo di Emanuele Silvio, primogenito di Luigi Berlusconi e Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il settimanale “Chi” esce in edicola con le immagini esclusive deldi Emanuele Silvio,die Perizona Magazine.

Advertising

La7tv : #ottoemezzo @pbersani sulle dichiarazioni di #Berlusconi sulla #guerra in #Ucraina: 'Ha detto che è stato deluso da… - fanpage : Secondo figlio in arrivo per Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli ?? - fanpage : Marta Fascino e Veronica Lario (rispettivamente presente e passato sentimentale di Silvio Berlusconi) si sono incon… - fanpage : Veronica Lario e Marta Fascina si sono incontrate al battesimo di Emanuele Silvio, figlio di Luigi #Berlusconi - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli aspettano il secondo figlio, l’annuncio durante il battesimo del primogenito. Per S… -