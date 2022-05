Lo stadio della Roma a Pietralata per adesso è un pezzo di carta (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un uomo solo al comando, o quasi: il dossier del nuovo stadio della Roma è nelle mani del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Tutti gli altri - assessori, alti dirigenti comunali, consigliori politici - tutti dietro a dividere il lavoro preparatorio o consultati all’ultimo. Estremizzando un po’, si può dire che quell’ossessione per la riservatezza e la privacy manifestate dalla proprietà della As Roma - Dan e Ryan Friedkin - sia nella quotidianità che nella gestione di tutti gli affari della società giallorossa, inclusi quelli sportivi, abbiano contagiato almeno parzialmente anche Palazzo Senatorio. A fine aprile, dopo i primi colloqui informali fra la Roma e il Comune e ai quali sono stati spediti gli assessori all’Urbanistica, Maurizio Veloccia, e ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un uomo solo al comando, o quasi: il dossier del nuovoè nelle mani del sindaco di, Roberto Gualtieri. Tutti gli altri - assessori, alti dirigenti comunali, consigliori politici - tutti dietro a dividere il lavoro preparatorio o consultati all’ultimo. Estremizzando un po’, si può dire che quell’ossessione per la riservatezza e la privacy manifestate dalla proprietàAs- Dan e Ryan Friedkin - sia nella quotidianità che nella gestione di tutti gli affarisocietà giallorossa, inclusi quelli sportivi, abbiano contagiato almeno parzialmente anche Palazzo Senatorio. A fine aprile, dopo i primi colloqui informali fra lae il Comune e ai quali sono stati spediti gli assessori all’Urbanistica, Maurizio Veloccia, e ...

