L' affondo di Spadafora | Conte? Non funziona

Advertising

ilGiornale.it

difende il ministro degli Esteri: 'la settimana' per l'elezione del capo dello Stato 'ha ... Poi l': 'la forza del Movimento è sempre stata quella di non cedere al correntismo della ..."Il centrodestra non blocchi l'Italia - prosegue l'- qui fuori c'è un Paese che soffre e ... A tenere il punto però ci pensa l'ex ministro Vincenzo: "Se Conte torna col nome di Draghi ... Spadafora ora accusa: "La leadership di Conte non sta funzionando"