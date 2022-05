La passione di Soncini per Wordle e i giochini che fanno sentire intelligenti

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 18 maggio 2022) A mezzanotte e due d’ogni giorno ho la tentazione fortissima di esporre ai social ildel giorno dopo, che hanno caricato sull’apposita pagina del New York Times a mezzanotte, e che io ovviamente ho già risolto (non perché sonossima come Anna Carla Dosio: perché è un gioco molto facile, il che è il segreto del suo successo). L’etica non scritta è che se vuoi vantarti posti la sintesi automatica: in quante mosse hai indovinato la parola del giorno, e quante lettere al posto giusto hai messo nei primi tentativi (il che t’illude che il metodo giusto sia cercare di mettere le lettere giuste subito e far vedere tanti quadratini verdi ai tuoi follower; mentre il metodo che ti porterà alla giusta e rapida vittoria si basa sul maggior numero di errori possibile – ma ora non è che posso svelarvi tutto, sennò non ne farò mai un ...