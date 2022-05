Juve, Chiellini e Dybala addio: l’impatto a bilancio (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Juventus è pronta a rivoluzionare parte dell’organico in vista della prossima stagione. Un rinnovamento necessario per tornare a competere ai livelli più alti dopo un periodo complicato e che non potrà contare sulla presenza di quelli che sono stati due simboli degli anni di maggior successo dei bianconeri: Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Il L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 18 maggio 2022) Lantus è pronta a rivoluzionare parte dell’organico in vista della prossima stagione. Un rinnovamento necessario per tornare a competere ai livelli più alti dopo un periodo complicato e che non potrà contare sulla presenza di quelli che sono stati due simboli degli anni di maggior successo dei bianconeri: Giorgioe Paulo. Il L'articolo

Advertising

juventusfc : Tutti per @chiellini ?? Gli abbracci per dire quello che le parole non riescono a spiegare. #THEGR3ATCHIELLO ????… - GoalItalia : 'Fortunato ad aver scritto la storia della Juve, ho più ricevuto che dato' ?? Il saluto di #Chiellini ?? - FBiasin : Ad ogni sfida tra #Inter e #Juve arriva puntuale la domanda: 'Tu chi leveresti ai bianconeri?'. La risposta è semp… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Juve, Chiellini e Dybala addio: l’impatto a bilancio: La Juventus è pronta a rivoluzionare par… - gilnar76 : Chiellini, parla la sorella: «Tornerà alla Juve. Futuro e aneddoti: ve lo racconto» #Finoallafine #Forzajuve… -