Inter, Vidal sempre più lontano: 'L'unica cosa che posso dire è che andrò via da qui'. Sondaggio Flamengo-Colo Colo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Arturo Vidal dirà addio all'Inter a fine stagione. Il centrocampista cileno sta continuando a lanciare tanti indizi sul suo futuro... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 18 maggio 2022) Arturodirà addio all'a fine stagione. Il centrocampista cileno sta continuando a lanciare tanti indizi sul suo futuro...

Inter, #Vidal anticipa l'addio. Sondaggio su Instagram per scegliere la nuova squadra