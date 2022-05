Il soldato russo si dichiara “colpevole” di crimini di guerra. È giusto questo processo? (Di mercoledì 18 maggio 2022) Durante l’ultima puntata di Quarta Repubblica, sia Piero Sansonetti che Vittorio Sgarbi avevano guardato con un certo fastidio le immagini del soldato russo appena ventenne che viene portato di fronte al tribunale ucraino con l’accusa di crimini di guerra. Al direttore del Riformista era suonata stonata soprattutto una frase, pronunciata da quello che in teoria dovrebbe essere l’avvocato difensore (d’ufficio) del giovane militare: “Le prove a suo carico sono solide”, aveva detto il legale, scatenando i dubbi di molti sull’opportunità di processare un soldato prigioniero, spaventato dalla paura di morire e che, stando alla sua ‘confessione’, avrebbe eseguito un ordine. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/05/sd no mpl-1.mp4 I fatti sono questi. Vadim Shishimarin ha 21 anni, la ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 18 maggio 2022) Durante l’ultima puntata di Quarta Repubblica, sia Piero Sansonetti che Vittorio Sgarbi avevano guardato con un certo fastidio le immagini delappena ventenne che viene portato di fronte al tribunale ucraino con l’accusa didi. Al direttore del Riformista era suonata stonata soprattutto una frase, pronunciata da quello che in teoria dovrebbe essere l’avvocato difensore (d’ufficio) del giovane militare: “Le prove a suo carico sono solide”, aveva detto il legale, scatenando i dubbi di molti sull’opportunità di processare unprigioniero, spaventato dalla paura di morire e che, stando alla sua ‘confessione’, avrebbe eseguito un ordine. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/05/sd no mpl-1.mp4 I fatti sono questi. Vadim Shishimarin ha 21 anni, la ...

