Ignazio Moser e Cecilia sono arrivati a Firenze per un evento esclusivo VIDEO

(Di mercoledì 18 maggio 2022)Rodriguez: i due ex gieffini uniti in un nuovodi modaRodriguezsempre più amati. I due ex gieffini stanno vivendo il loro puro amore da quattro anni mostrandosi sempre più uniti ed inseparabili.siconosciuti durante la terza edizione del Grande Fratello Vip e da quel giorno non simai più lasciati. La loro storia d’amore prosegue a gonfie vele e da qualche settimana sitrasferiti anche nella nuova casa insieme ai loro due cuccioli Aspirina ed Ercolino.e ...

Nella scorsa puntata di Isola Party Barù ha giocato cone Valentina Barbieri ieri sera al 'Vippone pixelato': gli hanno mostrato diverse immagini di personaggi famosi molto vicini a lui.Cecilia Rodriguez eci hanno raccontato insieme i loro segreti di coppia ma adesso è arrivato il momento di separarli per sentire cosa risponde ognuno alle mitiche domande scomode di Celebrity Ex on ... Ignazio Moser, beccato così con la sua ‘nuova fiamma’: curve da far girare chiunque in strada Nella scorsa puntata di Isola Party Barù ha giocato con Ignazio Moser e Valentina Barbieri ieri sera al “Vippone pixelato”: gli hanno mostrato diverse immagini di personaggi famosi molto vicini a lui.Da quando Ilona Staller è stata eliminata da L’isola dei famosi è passato del tempo. L’ex pornostar ha svelato a Isola Party che ...