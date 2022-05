Governo | Conte | “Violati patti e regole | spetta a Draghi tenere in piedi la maggioranza Fratelli d’Italia? Opposizione sulla carta | è anomala”

(Di mercoledì 18 maggio 2022) “Oggi registriamo che di fatto si è formata una nuova, che spazia dasino a Italia viva. Si è formata violando“. Così il presidente del M5s, Giuseppe, dopo il Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle, convocato d’urgenza per fare il punto dopo il voto al Senato che ha incoronato Stefania Craxi come presidente della Commissione Esteri, al posto di Ettore Licheri, quale nome pentastellato per sostituire Vito Petrocelli. “e ilerano stati avvertiti ieri, perché si è capito che si stava lavorando in modo surrettizio a violaree accordi; quindi è stato avvertito il presidente del Consiglio einnanzitutto a lui prendere ...

Advertising

reportrai3 : Pochi mesi dopo l’annuncio di Enel prima il governo Conte e poi il governo Draghi hanno deciso di costruire davanti… - fattoquotidiano : Governo alla frutta: Salvini vede Draghi, Conte riunisce i 5S - Ettore_Rosato : Ma Conte è così incapace da aver usato lo stesso pallottoliere di gennaio dello scorso anno oppure ha cercato l’enn… - simokobe24 : RT @dottorpax: La destra italiana è incapace e becera, convengo. E voi? Tolto il Conte I, siete ininterrorramente al governo dai tempi di M… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Governo, Conte: “Violati patti e regole, nata nuova maggioranza da FdI a Iv. M5s? Non cerchiamo poltrone ma soluzioni”… -

...Giuseppe, Matteo Salvini e pure Silvio Berlusconi, 'come i politici che stanno cercando di raccattare qualche voto o posizionarsi per le prossime politiche'. Il sondaggio gela il, no ...... voluto dal presidente Giuseppedopo la 'perdita' della presidenza della commissione Esteri, ... Dl Ucraina bis - La Camera conferma la fiducia alsul decreto legge Ucraina bis con 391 voti ...La neo-presidente della Commissione esteri del Senato rassicura sul post Petrocelli: "Siamo atlantisti senza se e senza me". E a Conte dice: ...Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Il voto di oggi certifica che l’attuale maggioranza di governo esiste solo sulla carta, non nella realtà del confronto quotidiano. Registriamo come ormai sia venuto meno a ...