Girmay | un altro record | ' E' per la mia Africa'

di Angelo Costa Declinata già in varie nazionalità, l'etichetta di fenomeno viene esibita al Giro in modo inedito: non solo belgi, olandesi e sloveni, ce n'è anche uno che viene dall'Africa nera. Si ...

charliemax90 : RT @giostuzzi: Biniam #Girmay l'ordine d’arrivo lo ha messo in riga, un nome dopo l’altro dopo il suo. Mathieu van der Poel lo ha vidimato… - giostuzzi : Biniam #Girmay l'ordine d’arrivo lo ha messo in riga, un nome dopo l’altro dopo il suo. Mathieu van der Poel lo ha… - PrimavalleXx99 : RT @FedericoSarri: Due campioni del ciclismo, il senso dello sport in un'immagine. Nient'altro da aggiungere. #Giro #Girmay #vanderpoel ht… - AbruzzoBlog : Giro d'Italia, Girmay vince in volata la tappa Pescara-Jesi [FOTO] - R0bbySSL : Il gesto di #vanderPoel che si congratula con #Girmay è una cosa tutt'altro che scontata e di grandissima sportività! Chapeau #GirodItalia -