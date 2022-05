F1, Max Verstappen: “Io in Ferrari? Sto bene alla Red Bull, per ora… Il mio duello con Charles Leclerc è l’ideale per la F1” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Max Verstappen ormai riesce a far parlare di sé anche quando non dice niente. O meglio, certi organi di stampa riescono a estrapolare dei significati nascosti in certe sue dichiarazioni, quasi fossero dei vaticanisti pronti ad analizzare i “dico” e “non dico” del Pontefice. Per esempio a Miami, dopo i problemi meccanici patiti nella giornata di venerdì, l’olandese aveva detto “Il team deve smetterla di complicarsi la vita da solo”. I media britannici hanno montato un caso che ha costretto Christian Horner a specificare come “non vi fosse nulla di cui preoccuparsi” in merito alle dichiarazioni del Campione del Mondo 2021. Stavolta però, un “leggendo fra le righe” arriva dalla Germania. Verstappen è stato intervistato da Motorsport-Magazine, che gli ha posto una domanda in merito al proprio futuro. A marzo ha esteso il proprio contratto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 maggio 2022) Maxormai riesce a far parlare di sé anche quando non dice niente. O meglio, certi organi di stampa riescono a estrapolare dei significati nascosti in certe sue dichiarazioni, quasi fossero dei vaticanisti pronti ad analizzare i “dico” e “non dico” del Pontefice. Per esempio a Miami, dopo i problemi meccanici patiti nella giornata di venerdì, l’olandese aveva detto “Il team deve smetterla di complicarsi la vita da solo”. I media britannici hanno montato un caso che ha costretto Christian Horner a specificare come “non vi fosse nulla di cui preoccuparsi” in merito alle dichiarazioni del Campione del Mondo 2021. Stavolta però, un “leggendo fra le righe” arriva dGermania.è stato intervistato da Motorsport-Magazine, che gli ha posto una domanda in merito al proprio futuro. A marzo ha esteso il proprio contratto ...

