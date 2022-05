Donbass, i russi accerchiano Lyman e guadagnano territorio: l’avanzata è lenta, ma prosegue (Di mercoledì 18 maggio 2022) Per sottolineare ci successi, l’Armata ha diffuso un video che mostra il raid condotto con un drone su una batteria di cannoni M777 fornita dagli Stati Uniti. La distruzione del materiale inviato dalla Nato è un messaggio costante Leggi su corriere (Di mercoledì 18 maggio 2022) Per sottolineare ci successi, l’Armata ha diffuso un video che mostra il raid condotto con un drone su una batteria di cannoni M777 fornita dagli Stati Uniti. La distruzione del materiale inviato dalla Nato è un messaggio costante

Advertising

mannocchia : L’invasione fallita e la presa del Donbass. Ne scrivo per ?@LaStampa? La guerra al punto di partenza, i russi segu… - tg2rai : #Ucraina, a #Severodonetsk, nel #Donbass, il nostro inviato @giammarcosicuro è entrato in un bunker dove 120 person… - repubblica : Donbass, il prof-soldato delle lezioni dalla trincea: 'Agli studenti cito Garibaldi, senza istruzione si finisce co… - yajamer : RT @ligi_p: L'Azov si è arreso. Si è consegnato ai russi. Capuozzo scrive senza l'onore delle armi, noi suggeriamo senza alcun onore e bast… - Magda_mavi : RT @Filippo__Rossi: Lui è Anton Raevsky, un nazista russo combattente nel #Donbass per la #DPR, intervista del 2016 ----> -