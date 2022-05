DI4RI | su Netflix in streaming da oggi

(Di mercoledì 18 maggio 2022)è la prima serie italianaper ragazzi, disponibile ina partire da18 maggio 2022 con tutti gli episodi della prima stagione!, è la prima serie italianaper ragazzi, prodotta da Stand By Me, che debutta18 maggio inin Italia e dal 26 luglio in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Divisa in 15 episodi,racconta le storie e le emozioni di un gruppo di compagni di classe di seconda media. Ogni episodio si sviluppa attraverso gli occhi di uno degli otto protagonisti, che diventa voce narrante e offre agli spettatori una sorta di diario personale con il suo sguardo sugli avvenimenti della classe, la 2^D. I ragazzi parleranno direttamente allo spettatore mostrando …

È quello che succede ai ragazzi e alle ragazze di "Di4ri", nuova serie Netflix che segue un gruppo di studenti di seconda media alle prese con questi e altri problemi. Ogni episodio è narrato dal punto di vista di uno studente. Di4ri, è la prima serie italiana Netflix per ragazzi, prodotta da Stand By Me, che debutta oggi 18 maggio in streaming in Italia e dal 26 luglio in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. E' la prima serie tv italiana di Netflix a rivolgersi ad un pubblico di preadolescenti, fascia solitamente snobbata da chi produce contenuti kids che puntano prevalentemente ai bambini o agli adolescenti. Prende il via il 18 maggio 2022 la prima serie italiana per ragazzi realizzata da Netflix. Divisa in 15 episodi, la serie prodotta da Stand By Me