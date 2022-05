Covid, al San Pio ricoverati in netto calo ma c’è un decesso (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Cala il numero dei ricoverati presso l’azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Dai 30 di ieri, si passa ai 25 emersi dal bollettino odierno. Purtroppo si deve registrare anche un decesso. Si tratta di una 75enne di Arpaia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Cala il numero deipresso l’azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Dai 30 di ieri, si passa ai 25 emersi dal bollettino odierno. Purtroppo si deve registrare anche un. Si tratta di una 75enne di Arpaia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

