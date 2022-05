Chi l’ha visto?, inchieste puntata di oggi 18 maggio (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – La scomparsa di Sonia Marra e le intercettazioni choc tra un prete e un seminarista: l’hanno tritata dice uno dei due uomini. Continua nella puntata di oggi, mercoledì 18 maggio, l’inchiesta di ‘Chi l’ha visto?’ – il programma condotto da Federica Sciarella su Ria 3 – sulla scomparsa sempre più misteriosa della giovane campionessa di tiro a segno Andreea. E poi, chi è l’uomo trovato morto in Val di Fiemme? Dopo aver decifrato il significato dei tatuaggi, la trasmissione cercherà, con l’aiuto dei telespettatori, di capire di più sui tanti oggetti trovati accanto al corpo. Come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – La scomparsa di Sonia Marra e le intercettazioni choc tra un prete e un seminarista:nno tritata dice uno dei due uomini. Continua nelladi, mercoledì 18, l’inchiesta di ‘Chi?’ – il programma condotto da Federica Sciarella su Ria 3 – sulla scomparsa sempre più misteriosa della giovane campionessa di tiro a segno Andreea. E poi, chi è l’uomo trovato morto in Val di Fiemme? Dopo aver decifrato il significato dei tatuaggi, la trasmissione cercherà, con l’aiuto dei telespettatori, di capire di più sui tanti oggetti trovati accanto al corpo. Come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

matteorenzi : Certe emozioni non si possono spiegare, bisogna viverle. Grazie a chi ha reso la prima presentazione de Il Mostro u… - AlfredoPedulla : Buona ??: ricordiamo (a chi mai ne ha parlato) che per fare posto al Picciriddu l’#Inter ha intenzione di sacrifica… - AlfredoPedulla : Ti chiedono perché hai dato #Barella alla #Roma (chi segue sa che era dell’#Inter dal precedente gennaio) e insulti… - BeppeMaresca : RT @CerfGray_it: Secondo me i giudici devono essere riformati immediatamente, sono fuori di testa! In tutte le seconde case, per chi ce l'h… - alex_chicchi : RT @Moonlightshad1: Lo chef arrestato un paio di settimane fa da solo ha truffato lo stato più di quanto abbia fatto la totalità di chi ha… -