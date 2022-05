Uscita della prima beta di iOS 16: le tempistiche dell’aggiornamento (Di martedì 17 maggio 2022) Non toccheremo con mano l’aggiornamento iOS 16 prima di settembre, e questo è un dato di fatto considerando le normali tempistiche di Apple che attende l’Uscita dei nuovi iPhone prima di muoversi sotto questo punto di vista. Come stanno le cose al momento a proposito delle beta? Rispetto a quanto riportato pochi giorni fa con un altro articolo, abbiamo qualche elemento più concreto sul quale concentrarci in termini di tempistiche. Nello specifico, i beta tester pubblici potranno provare il prossimo aggiornamento di iOS 16 a partire da luglio, stando a quanto riportato di recente da Mark Gurman di Bloomberg. Cosa aspettarsi sui tempi di Uscita dell’aggiornamento iOS 16 in Italia per il pubblico Apple Quali sono le proiezioni per ... Leggi su optimagazine (Di martedì 17 maggio 2022) Non toccheremo con mano l’aggiornamento iOS 16di settembre, e questo è un dato di fatto considerando le normalidi Apple che attende l’dei nuovi iPhonedi muoversi sotto questo punto di vista. Come stanno le cose al momento a proposito delle? Rispetto a quanto riportato pochi giorni fa con un altro articolo, abbiamo qualche elemento più concreto sul quale concentrarci in termini di. Nello specifico, itester pubblici potranno provare il prossimo aggiornamento di iOS 16 a partire da luglio, stando a quanto riportato di recente da Mark Gurman di Bloomberg. Cosa aspettarsi sui tempi diiOS 16 in Italia per il pubblico Apple Quali sono le proiezioni per ...

