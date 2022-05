Superenalotto | fanno festa in 4 col Superstar | scattano i bonifici

(Di martedì 17 maggio 2022) Il concorso numero 59 del 17 maggio delnon ha deluso le attese degli italiani: si fasoprattutto col. I dettagli delle vincite principali Niente sei nemmeno con l’estrazione numero 59 del 2022 del, ed appuntamento con la storia ancora rinviato per milioni di appassionati che non smettono di pensare a L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Marcomilanopr : @marcocc Se le persone fanno cose a caso si, allora le hai salvate. Ma dal gratta e vinci/ superenalotto / scommess… -

ContoCorrenteOnline.it

C'è attesa e chiaramente grande attenzione in merito al jackpot delpiù che mai ambito in queste ultime settimane. La soglia toccata è di quelle chedavvero sognare, parliamo di ...... "Cose da pazzi! Guardate questi due, vedi Poi simale". E intanto segue l'assurdo ...da una volante in certe zone e in certi orari è inferiore alla probabilità di fare il 6 al", "... Superenalotto: se vi chiedete come spendere 200 milioni, ecco la ricetta perfetta Spettacoli e Cultura - La soglia toccata è di quelle che fanno davvero sognare, parliamo di una cifra incredibile. Ben 202,9 milioni di euro . Tantissimi soldi, forse addirittura troppi per una sola ...Vinti 26 mila euro alla tabaccheria Moreno all’ex Campo d’aviazione. La somma è stata estratta sabato e la giocata può essere avvenuta lo stesso giorno o venerdì. "La vincita è stata fatta con il Supe ...