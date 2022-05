“Stavo sciando quando la crosta di un torrente si è rotta e sono finito in una gola profonda” | il racconto di Gianni Odisio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 maggio 2022) Siamo sul versante svizzero del Cervino. Bloccato in unadi ghiaccio, stretta, c’è un uomo. È immerso nell’acqua delche passa di lì, acqua gelida. Quasi congela, la sua temperatura arriva a 20 gradi. Due ore. Un tempo lunghissimo in una situazione del genere. La storia è quella di, 60 anni. Un commercialista di Aosta ma, come racconta lui stesso al Corriere della Sera, anche un “uno sciatore esperto e un istruttore militare“. È salvo,, è sa di avere avuto dalla sua un destino fortunato perché certe volte allenamento e conoscenza non bastano: “Ero a sciare con il mio amico Vittorio Ferrero, medico di Torino… Era da tre anni che non riuscivamo a fare fuoripista e quella domenica le condizioni erano eccezionali. Ne abbiamo approfittato per chiudere la stagione. Era uno ...