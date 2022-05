Sfilata Gucci Cosmogonite: la moda è un vortice di gioia (Di martedì 17 maggio 2022) La grande capacità comunicativa di Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, che dopo aver rinunciato a classificare le sfilate con datazioni stagionali, ora le presenta sotto forma di vere e proprie opere con tanto di titolo, è nel sapere contemporaneamente parlare a cervello, cuore, anima. Così lo show Gucci Cosmogonie, in scena a Castel del Monte in Puglia, altro luogo magico che dialoga con lo spettatore a diversi livelli – architettonico, estetico, cabalistico, magico, esoterico, morale – diventa incandescente materiale di pensiero e istinto, di meraviglia e di intelletto, di stupore (Stupor Mundi era il nickname di Federico II di Svevia che fece costruire l’enigmatico edificio nel ’200) e di filosofia raziocinante. Non erano in pochi a lasciare la passerella e a circolare intorno al Castello lunedì sera, con qualche lacrima, davanti al ... Leggi su amica (Di martedì 17 maggio 2022) La grande capacità comunicativa di Alessandro Michele, direttore creativo di, che dopo aver rinunciato a classificare le sfilate con datazioni stagionali, ora le presenta sotto forma di vere e proprie opere con tanto di titolo, è nel sapere contemporaneamente parlare a cervello, cuore, anima. Così lo showCosmogonie, in scena a Castel del Monte in Puglia, altro luogo magico che dialoga con lo spettatore a diversi livelli – architettonico, estetico, cabalistico, magico, esoterico, morale – diventa incandescente materiale di pensiero e istinto, di meraviglia e di intelletto, di stupore (Stupor Mundi era il nickname di Federico II di Svevia che fece costruire l’enigmatico edificio nel ’200) e di filosofia raziocinante. Non erano in pochi a lasciare la passerella e a circolare intorno al Castello lunedì sera, con qualche lacrima, davanti al ...

Cosmogonie, i look della sfilata Gucci a Castel del Monte. Alessandro Michele guarda in alto per trarre l'ispirazione per la collezione Gucci Resort 2023. Tema del suggestivo fashion show è la cosmogonia, intesa come processo creativo in cui ogni cosa è interconnessa. Illuminato dal bagliore di paillettes e cristalli, Castel del Monte,... Gucci, un rave di vestiti con costellazioni di idee Cosmogonie Gucci, allora. ' Il castello ha misure magiche come sono magiche le misure dei colli ... Dice Michele prima della sfilata che 'oggi fare moda non è più fare un solo mestiere. Non è più fare ... MODA: COSMOGONIE DI GUCCI A CASTEL DEL MONTE Non è mai stato così impenetrabile Castel del Monte, il maniero fatto erigere dall'imperatore Federico II di Svevia in cima a una collina nell'alta murgia pugliese, ad Andria: stasera ospiterà la sfil ...