Serie A | i club concordi contro l’indice di liquidità

In una Assemblea durata meno di un'ora le società della Lega Serie A si sono espresso in maniera contraria all'indice di liquidità Nell'Assemblea tenutasi oggi tra le società di Serie A, l'unico punto all'ordine del giorno era quello relativo all'indice di liquidità ed il tutto si è concluso in meno di un'ora alla luce dell'accordo unanime. Tutte le società di Serie A si sono infatti dette d'accordo nell'affidare al presidente Casini e ai consiglieri Marotta e Lotito il compito di portare avanti in Consiglio Federale la richiesta della Lega Serie A. L'assemblea ritiene ingiusta e severa la soglia dell'indice di liquidità fissata allo 0,5% dalla Federazione come criterio di ammissione al prossimo campionato, con ...

