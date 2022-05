“Scontro di civiltà e fine della storia”  Conservatori contro  Liberal

(Di martedì 17 maggio 2022) di Gerardo Lisco. Per affrontare la questione del conflitto Ucraino – Russo bisogna andare indietro negli anni. LaGuerra fredda , la vittoria degli USA e il crollo dell’U hanno aperto, negli anni 90, un dibattito culturale e politico che oggi ritorna di attualità. Possiamo riassumere quel dibattito avendo come coordinate i seguenti

La guerra in Ucraina è anche un grandedi idee. Lo sostiene Alexander Dugin, filosofo vicino a Vladimir Putin : l'Occidente è 'unacompletamente decadente', una 'dannata società tossica' dalla quale la Russia deve tenersi ...Nei suoi scritti e nelle sue conferenze, Dugin descrive la lotta con l'Occidente come unotra dueche rappresentano diverse percezioni della verità - diverse idee di umanità - e ... «Faggi in primavera. L'infinito della storia e lo scontro delle civiltà»