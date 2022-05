Pregliasco: «Venti milioni di contagi in autunno» (Di martedì 17 maggio 2022) Per il virologo direttore sanitario dell'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi in autunno Sars-CoV-2 tornerà a mordere: «Forse dovremo reintrodurre qualche restrizione» Leggi su vanityfair (Di martedì 17 maggio 2022) Per il virologo direttore sanitario dell'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi inSars-CoV-2 tornerà a mordere: «Forse dovremo reintrodurre qualche restrizione»

Advertising

Giacomo25129205 : @AttaloDecio @preglias Li ha contati uno ad uno sti venti milioni di contagi?..... Pregliasco vedi di andartene affanculo ???????? - GiancarloCREMO2 : @MT_Meli_ Pregliasco vaticina venti milioni di contagi in autunno. Credo che una energica grattata di palle e un pi… - EmMicucci : Il virologo Pregliasco vede nero per l'autunno: 20 milioni di casi Covid in Italia - andvaccaro : RT @tempoweb: Il virologo Pregliasco vede nero per l'autunno: 20 milioni di casi Covid in Italia #pregliasco #COVID_19 #Omicron #covid htt… -