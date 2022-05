Pisano su Osimhen: “A 100 milioni va venduto, il mercato azzurro non sarà soddisfacente” (Di martedì 17 maggio 2022) Pisano – A “Senza Filtri”, programma televisivo ideato da Luca Cerchione e condotto da Paolo Bargiggia in onda su Foto Ema Live (92 dgtv Campania), è intervenuto Giovanni Pisano, direttore Paroladeltifoso.it. Di seguito un estratto realizzato dalla redazione de IlSognoNelCuore.com. Napoli, Pisano: “Il mercato non sarà soddisfacente” “Scudetto? Il Napoli non ha lottato abbastanza ed ha fatto errori incredibili. Personalmente l’Inter, almeno sulla carta, è la squadra più forte mentre il Milan ha sfruttato gli errori degli avversari. I rossoneri hanno alle spalle una società forte. Pioli, messo in discussione da Boban, si è dimostrato l’arma vincente. La sconfitta dell’Inter contro il Bologna? L’Inter, in quella circostanza, ha dimostrato di non essere all’altezza delle proprie qualità. ... Leggi su seriea24 (Di martedì 17 maggio 2022)– A “Senza Filtri”, programma televisivo ideato da Luca Cerchione e condotto da Paolo Bargiggia in onda su Foto Ema Live (92 dgtv Campania), è intervenuto Giovanni, direttore Paroladeltifoso.it. Di seguito un estratto realizzato dalla redazione de IlSognoNelCuore.com. Napoli,: “Ilnon” “Scudetto? Il Napoli non ha lottato abbastanza ed ha fatto errori incredibili. Personalmente l’Inter, almeno sulla carta, è la squadra più forte mentre il Milan ha sfruttato gli errori degli avversari. I rossoneri hanno alle spalle una società forte. Pioli, messo in discussione da Boban, si è dimostrato l’arma vincente. La sconfitta dell’Inter contro il Bologna? L’Inter, in quella circostanza, ha dimostrato di non essere all’altezza delle proprie qualità. ...

