Lucarelli, lettera d'intenti con la Ternana: rinasce il "contratto con gli italiani" (Di martedì 17 maggio 2022) Fa molto discutere la lettera d'intenti firmata da Cristiano Lucarelli con il Presidente della Ternana Bandecchi Cristiano Lucarelli allenerà anche nella prossima stagione la Ternana. E fin qui ci sarebbe poco da obiettare se è vero che dopo aver conquistato la promozione dalla Serie C nel passato campionato, il primo anno in Serie B ha portato in dote una salvezza più che tranquilla e un gioco spesso divertente e votato all'attacco. Con la chicca della pazzesca vittoria (5-4) al Dall'Ara nei trentaduesimi di Coppa Italia, eliminando il Bologna di Mihajlovic dalla competizione. L'ex centravanti è balzato ora però agli onori delle cronache accettando le particolari imposizioni del Presidente Stefano Bandecchi. Cancellando voci e dissidi degli ultimi giorni, ...

