Il Caravaggio esposto a Ragusa è autentico o no?

(Di martedì 17 maggio 2022)– Il consigliere comunale diProssima, Gianni Iurato, ha presentato una interrogazione con risposta scritta al presidente del civico consesso e all’assessore al Turismo Francesco Barone avente ad oggetto la delicata questione concernente la mostra “– Ultimo approdo” dove è esposta la tela del San Giovanni giacente attribuita al grande artista. “Dopo avere visionato la delibera della Giunta comunale n.108 del 8 marzo scorso e la delibera di Giunta n. 238 del 10 maggio scorso nonché la determina dirigenziale del settore XII n. 2874 del 11 maggio scorsi, atti tutti aventi ad oggetto la mostra in questione – scrive Iurato – considerato che la Giunta ha approvato il progetto in questione presentato da Happee Place decidendo di compartecipare alla realizzazione della mostra in termini di servizi per un importo pari a ...

guidovenanzoni : “Fuga da Malta di Caravaggio” Mio dipinto originale esposto al Museo di Palazzo Chigi (Ariccia)dal 20/05/2022 al 2… - lucablanco73 : Ieri ho sentito una cosa che m'è rimasta impressa, cioè che da oggi #12maggio a Ragusa nella chiesa della Badia sar… - AnsaSicilia : Mostre: Caravaggio, ultimo approdo a Ragusa. Sarà esposto il 'San Giovanni Battista giacente' | #ANSA - AnsaSicilia : Mostre: Caravaggio, ultimo approdo a Ragusa. Sarà esposto il 'San Giovanni Battista giacente' | #ANSA -

Immagine Valsassina

...Vulcano" del maestro De Chirico FORLÌ - Dopo il grande successo de "Il battesimo di Gesù"... non risparmiando critiche anche a, non a caso riscoperto da Roberto Longhi, il grande ...'In qualità di curatore della mostra - spiega Carofano - desidero precisare che il San Giovanni Battista giacentea Ragusa è ricordato come opera certa dinegli inventari Medicei a ... MATTIOLI / CARAVAGGIO. THE LIGHTFUL FRUIT Lo storico dell’arte Pierluigi Carofano, curatore della mostra “Caravaggio – Ultimo approdo”, inaugurata giovedì a Ragusa, precisa che il quadro “San Giovanni Battista giacente” è “opera di Caravaggio ...Il quadro «San Giovanni Battista giacente»Lo storico esposto in questi giorni a Ragusa è di Caravaggio. Chiarita la contesa sorta dopo l’inaugurazione a Ragusa della mostra curata da Pierluigi ...