Fognini-Kokkinakis in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Ginevra 2022 (Di martedì 17 maggio 2022) Fabio Fognini affronterà l’australiano Thanasi Kokkinakis al primo turno del torneo Atp 250 di Ginevra 2022. L’unico precedente è decisamente poco indicativo. I due, infatti, si sono incontrati solamente nel lontano 2015. Era il primo turno del Masters 1000 di Cincinnati e ad imporsi in tre set fu il tennista aussie. Quest’ultimo ha iniziato la sua stagione sul rosso solamente la scorsa settimana a Roma perdendo nel primo turno delle qualificazioni dal serbo Djere. In generale non sta attraversando un ottimo momento dopo quello straordinario inizio d’anno caratterizzato dal trionfo ad Adelaide e dall’exploit agli Australian Open in coppia con il suo grande amico Kyrgios. Fognini arriva all’appuntamento decisamente più rodato rispetto al suo avversario. Secondo i bookmakers sarà lui a partire ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Fabioaffronterà l’australiano Thanasial primo turno del torneo Atp 250 di. L’unico precedente è decisamente poco indicativo. I due, infatti, si sono incontrati solamente nel lontano 2015. Era il primo turno del Masters 1000 di Cincinnati e ad imporsi in tre set fu il tennista aussie. Quest’ultimo ha iniziato la sua stagione sul rosso solamente la scorsa settimana a Roma perdendo nel primo turno delle qualificazioni dal serbo Djere. In generale non sta attraversando un ottimo momento dopo quello straordinario inizio d’anno caratterizzato dal trionfo ad Adelaide e dall’exploit agli Australian Open in coppia con il suo grande amico Kyrgios.arriva all’appuntamento decisamente più rodato rispetto al suo avversario. Secondo i bookmakers sarà lui a partire ...

Advertising

sportface2016 : #GenevaOpen | Primo turno #Fognini vs #Kokkinakis: a che ora e come seguirla - zazoomblog : Fognini-Kokkinakis in tv oggi: orario canale e diretta streaming Atp Ginevra 2022 - #Fognini-Kokkinakis #oggi:… - Tennis_Ita : ATP Ginevra, il tabellone: torna Medvedev, Fognini pesca Kokkinakis - LaDialettica : RT @LorenzoAndreol4: Sorteggiato il main draw del torneo ATP 250 di Ginevra. C'è Fabio Fognini, che esordirà con l'australiano Kokkinakis h… - LorenzoAndreol4 : Sorteggiato il main draw del torneo ATP 250 di Ginevra. C'è Fabio Fognini, che esordirà con l'australiano Kokkinakis -