Festa dei Ceri | sindaco Gubbio | “E’ stato un nuovo inizio”

(Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – "Non solo una rinascita, ma un vero e proprio nuovo inizio". Così il sindaco di Gubbio, Filippo Mario Stirati, commenta la Festa dei Ceri 2022, "nel corso della quale tutta la città e tutti i ceraioli hanno avuto la capacità di recuperare l'essenza più autentica e vera del 15 maggio". "Tutti coloro che hanno visto la nostra Festa, indistintamente, hanno riconosciuto la magia, l'atmosfera, l'intensità, la passione, i sentimenti più profondi e puri che la città ha saputo esprimere, anche in chiave devozionale verso il patrono Ubaldo", ha commentato il primo cittadino. Un'intensità, quella vissuta dalla città dei Ceri lo scorso 15 maggio, che non è sfuggita nemmeno al prefetto di Perugia, Armando Gradone, che, rapito dalle immagini ...

