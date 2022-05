Eriksson sulla corsa scudetto | «Magari a Reggio Emilia inizia a piovere come a Perugia…»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 17 maggio 2022) Se Simone Inzaghi vincesse lonell’ultima giornata di campionato ed in modo totalmente inaspettato non sarebbe la prima volta. Campionato 1999-2000, Inzaghi giocava alla Lazio allenata da. La Juve di Ancelotti era avanti in classifica. L’ultima giornata di campionato fu straordinaria: la Lazio vinse in casa contro la Reggina mentre la Juve perse a Perugia, in una partita sospesa per circa un’ora per un violento nubifragio: quando l’arbitro Collina diede l’okay per tornare in campo, arrivò il gol di Calori che assegnò loalla squadra biancoceleste. Simone Inzaghi lo ricorda bene, tanto da aver citato l’episodio nella sua conferenza stampa di vigilia. «Siamo dietro, abbiamo bisogno di una vittoria e una sconfitta loro. Ma è già successo, ho vinto unoche ero due punti dietro…». E quel ...