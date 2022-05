El Salvador ospita 32 banche centrali e altre 12 istituzioni per discutere di Bitcoin

Leggi su coinlist.me

(Di martedì 17 maggio 2022) La maggior parte dellee delle autorità finanziarie presenti provengono dall’Africa Il continente è in ritardo in termini di adozione e utilizzo delle criptovalute rispetto a Europa, America e Asia Sono passati più di sette mesi da quando Elha resola sua moneta a corso legale, una decisione che, secondo il presidente Nayib Bukele, è per il bene dei cittadini. Questo nonostante gli fosse stato detto dallemonetarie come il FMI di fare attenzione e malgrado la forte opposizione di una fazione di El. Durante questo periodo, la Repubblica Centrafricana ha seguito il suo esempio adottando la moneta Satoshi come forma di valuta ufficialmente accettata, la prima in Africa. Lunedì il presidente di ElBukele ha ...