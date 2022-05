Covid | in Lombardia 26 vittime e 6963 nuovi positivi | 639 a Bergamo

(Di martedì 17 maggio 2022) Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3). A fronte di 55.669 tamponi effettuati, sono 6.963 i(12,5%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 55.669, totale complessivo: 37.352.703 – icasi: 6.963 – in terapia intensiva: 37 (-3) – i ricoverati non in terapia intensiva: 912 (+36) – i decessi, totale complessivo: 40.331 (+26) Icasi per provincia: Milano: 2.213 di cui 872 a Milano città;: 639; Brescia: 939; Como: 403; Cremona: 158; Lecco: 234; Lodi: 151; Mantova: 417; Monza e Brianza: 604; Pavia: 361; Sondrio: 95; Varese: 548.

Advertising

zazoomblog : Covid: in Lombardia 26 morti e 6.963 positivi tasso al 125% - #Covid: #Lombardia #morti #6.963 - LocalPage3 : Covid oggi Lombardia, 6.963 positivi e 26 morti: a Milano 872 casi - SkyTG24 : Covid #Lombardia, il bollettino: 6.963 nuovi casi. I ricoveri sono 949 - fisco24_info : Covid oggi Lombardia, 6.963 positivi e 26 morti: a Milano 872 casi: (Adnkronos) - Sono 6.963 i nuovi contagi da Cov… - svirgola2 : RT @openpolis: Le prime tre nazionalità per numero di contagi da Covid-19 (Perù, Ecuador e Egitto) sono anche quelle con la più elevata quo… -

IL GIORNO

Con 55.669 tamponi effettuati, sono 6.963 i nuovi casi positivi incon il tasso di positività in salita al 12,5% (ieri 11,2%). Sono in calo i ricoverati in terapia intensiva ( - 3, 37), mentre aumentano i ricoverati nei reparti ordinari (+36, 912). I ...AGI - Sono 44.489 i nuovi casi diregistrati in Italia nelle ultime 24 ore , contro i 13.668 precedenti e soprattutto i 56.015 ... La regione con il maggior numero di casi odierni è la... Bollettino Covid Lombardia di oggi 17 maggio: contagi e decessi Rispetto a martedì scorso registrano ben 11.526 casi in meno. La regione con più casi odierni è la Lombardia (+6.963) seguita da Campania (+5.291), Lazio (+4.111), Veneto (+3.965), Puglia (+3.355) e S ...Gli ingressi giornalieri sono 39. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.465, ovvero 166 in meno rispetto a ieri. Covid in Lombardia: 6.963 nuovi positivi e 26 decessi Secondo il quotidiano ...