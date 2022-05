Chi la ammira ne sottolinea la competenza e la determinazione. Quelli a cui non piace la giudicano una tecnocrate asettica. Chi è Elisabeth Borne (Di martedì 17 maggio 2022) «Voglio dedicare questa nomina a tutte le bambine di Francia: andate in fondo ai vostri sogni, niente deve frenare la battaglia per il posto delle donne nelle nostre società». Sono le prime parole della neo premier francese Elisabeth Borne, che Emmanuel Macron ha nominato per guidare il governo del secondo mandato all’Eliseo. Ballottaggio in Francia, le differenze tra Le Pen e Macron in un minuto X ... Leggi su iodonna (Di martedì 17 maggio 2022) «Voglio dedicare questa nomina a tutte le bambine di Francia: andate in fondo ai vostri sogni, niente deve frenare la battaglia per il posto delle donne nelle nostre società». Sono le prime parole della neo premier francese, che Emmanuel Macron ha nominato per guidare il governo del secondo mandato all’Eliseo. Ballottaggio in Francia, le differenze tra Le Pen e Macron in un minuto X ...

Advertising

ladivoralibri : RT @domenico_fina: @sharunasbresson @ladivoralibri Sì, a mio parere sì, di certo è un libro più felice, scrittura compresa, perché non è se… - onlybeci : RT @giannipo: E buonanotte a questa luna gigante che ci sta sorridendo. Luce di speranza per chi ama la notte più del giorno. Piena, vicina… - proteggimifede_ : lo ama e lo ammira per davvero, i suoi tifosi. La maglia e chi la ama sarà sempre dalla sua parte, sei storia Pauli… - giannipo : E buonanotte a questa luna gigante che ci sta sorridendo. Luce di speranza per chi ama la notte più del giorno. Pie… - Richvard : La tua storia è divisiva: da un lato c’è chi ti ammira per le rivincite che ti sei preso su una vita che, oggettiva… -