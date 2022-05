Usa, sparatoria in chiesa in California: 1 morto e 4 feriti gravi (Di lunedì 16 maggio 2022) Almeno una persona è morta e quattro sono gravemente ferite dopo una sparatoria avvenuta domenica in una chiesa presbiteriana a Laguna Woods, in California. La sparatoria è avvenuta durante un pranzo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 16 maggio 2022) Almeno una persona è morta e quattro sono gravemente ferite dopo unaavvenuta domenica in unapresbiteriana a Laguna Woods, in. Laè avvenuta durante un pranzo ...

